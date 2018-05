Nel pomeriggio di oggi il presidente Donato Toma indicherà i primi nomi degli assessori che entreranno a far parte della nuova Giunta regionale. Per ora sarà una Giunta ristretta. Toma ha dichiarato questa mattina, durante la cerimonia del passaggio delle consegne che si è svolta a Palazzo Vitale tra lui ed il presidente uscente Paolo di Laura Frattura, che le nomine saranno tre o quattro. Per il quinto assessore ed il Sottosegretario, non essendo ancora stata promulgata la norma non si puo’ agire diversamente. Il governatore ha detto che ogni Consigliere avrà una delega sulla quale lavorare e sarà controllato il lavoro svolto. “La Giunta sarà completata nel giro di sette/dieci giorni, con il rispetto delle quote rosa”.