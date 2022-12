Succede in Molise. L’assessore regionale del governo Toma, Vincenzo Niro che è dipendente della stessa Regione Molise in aspettativa da 15 anni perché sempre eletto in consiglio regionale, sta partecipando ad una procedura concorsuale per essere promosso nella categoria superiore. Ossia, tradotto in termini semplici: tenta di aumentare il proprio stipendio. La notizia si apprende dalla determina del Terzo Dipartimento dello scorso 7 dicembre 2022 numero 146.

Dunque, un dirigente della regione ( governata da Vincenzo Niro assessore) firma l’ammissione di una lista di nomi ammessi alla procedura concorsuale per la progressione verticale di carriera e nomina una commissione composta da dipendenti della stessa regione governata dall’assessore che deve giudicare l’assessore che guida lo stesso ente.

Ci poniamo una domanda: è tutto normale? È giuridicamente o quantomeno moralmente accettabile?