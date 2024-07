di Redazione

A firma dei consiglieri della minoranza del Pd, M5s e Costruire Democrazia, è stata presentata in Consiglio Regionale una proposta di referendum abrogativo sull’Autonomia differenziata. La consigliera Micaela Fanelli (Pd) sulla questione è molto chiara: “La riforma, così come è stata votata non fa bene all’Italia, soprattutto al Meridione e ancora di più al piccolo e povero Molise. Più soldi alle regioni del Nord, meno servizi essenziali al Sud, senza alcuna reale garanzia di compensazione”. Insomma, una sperequazione che il Molise in particolare, non sopporterebbe e pertanto è indispensabile che la maggioranza di centrodestra alla Regione, capisse che questo “è il momento per dimostrare come gli interessi del Molise sono superiori a quelli di ‘fedeltà’ al Governo nazionale”. La proposta di referendum si accompagna a quella di altre cinque Regioni (Puglia, Emilia Romagna, Campania, Sardegna e Toscana) che hanno già iniziato l’iter burocratico del referendum abrogativo.

(fonte Ansa)