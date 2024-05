di Redazione

Il Presidente del Consiglio Regionale, Quintino Pallante, ha presieduto ieri pomeriggio, nell’Aula consiliare di Palazzo d’Aimmo, la prima seduta di insediamento della Commissione di Parità e Pari opportunità del Molise, così come prevede la legge istitutiva dell’organo di parità e pari opportunità regionale. Nel corso della riunione si è proceduto, con distinte votazioni, ad eleggere il Presidente e i due Vice Presidenti della Commissione. Presidente è stata eletta (con 10 voti favorevoli e 1 contario) l’avvocato Giusi Di Lalla, vice Presidenti sono stati eletti la dottoressa Benedetta De Lisi (con 10 voti favorevoli e 1 contario), già componente della Commissione uscente, e il dottor Mario D’Apice (con 8 voti favorevoli e 3 contrari). Il Presidente Pallante, dopo aver proclamato i risultati, nel ringraziare tutti i partecipanti per la presenza, ha augurato, anche a nome di tutto l’Assemblea legislativa regionale, alla neo Presidente Di Lalla e ai due Vice Presidenti, Di Lisi e D’Apice, nonchè a tutta la Commissione, un buon e proficuo lavoro. “Sono onorata – ha detto la Presidente Di Lalla – di essere stata eletta Presidente della Commissione per la Parità e le Pari Opportunità della Regione Molise e sono ancor più entusiasta di intraprendere questo percorso assieme ad un team di alto profilo, sia professionale che umano”.