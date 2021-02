Grana per il governo regionale sul “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2020”. La legge della Regione è stata impugnata dal governo come riporta la nota diffusa dalla presidenza del Consiglio.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato ventisei leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato:

di impugnare la legge della Regione Molise n. 17 del 30/12/2020, recante “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2020”, in quanto alcune disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale vigente, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che prevede la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.