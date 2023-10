di n.p.

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo firmerà un’intesa con Confartigianato Molise. Domani 11 ottobre l’inaugurazione del Salone, dalle ore 10.

Regione Molise e Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo al TTG Travel Experience di Rimini con circa 40 imprese del territorio. Le aziende hanno risposto nell’arco di pochi giorni all’invito dell’Aast di prendere parte al Salone del turismo tra i più importanti d’Italia. L’evento, giunto alla 60ma edizione, si terrà dall’11 al 13 ottobre.

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo sarà presente con la Regione Molise all’importante evento italiano con uno stand dedicato alla biodiversità e firmerà domani, alle ore 16, un’intesa con Confartigianato Impresa Molise “Cluster Turismo”. L’artigianato, oggi, fa parte del Turismo e rappresenta una “voce” importante nel “trend” del settore. Sempre di più i borghi del Molise diventano attrattivi grazie anche alle botteghe artigiane attive nei piccoli centri e i prodotti molisani sono tra i più ricercati dai viaggiatori.

Il Molise partecipa al Ttg di Rimini per cogliere le nuove tendenze di un settore trainante dell’economia per essere pronto con proposte ad hoc in grado di rappresentare al meglio il territorio, le imprese del settore che vi operano e riuscire ad occupare nuove “fette” di mercato.

Conclusi il Salone del Camper di Parma e l’evento l’Italia delle Regioni di Torino dove le proposte molisane hanno conquistato tutti, la Regione e l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo sono pronte per presentarsi al meglio al TTG di Rimini. Per questo, fanno ancora sapere “domani firmeremo un importante accordo con Confartigianato Imprese Molise per dare nuovo impulso all’artigianato che è sicuramente un aspetto importate dell’economia molisana. Inoltre siamo al Ttg perché le novità del turismo italiano e internazionale si svelano durante questa tre giorni di Rimini e noi certamente faremo la nostra parte valorizzando le tante potenzialità della regione a tour operator italiani e stranieri aumentando contatti e attività – dichiara il Commissario Straordinario Aast Remo Di Giandomenico –. Non mancherà la presentazione di proposte da parte delle imprese che hanno accettato di partecipare al Salone di Rimini nei B2B. Il nostro compito è anche quello di guidare molte realtà molisane all’evento supportandole durante la tre giorni”.