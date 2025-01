di Redazione

Il Presidente Quintino Pallante, come concordato in sede di Conferenza Capigruppo, ha convocato per martedì 28 gennaio, con inizio dei lavori previsto per le ore 10.00, la prossima seduta del Consiglio regionale per il question time.

In particolare, all’ordine del giorno sono iscritti una serie di atti rogatori presentati dai vari Consiglieri ai quali forniranno risposta, per materia, i vari componenti della Giunta regionale: