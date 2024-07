di Redazione

Rilanciare l’economia del Molise, sostenendole le micro, piccole e medie imprese (Mpmi).

La Giunta regionale del Molise ha attivato risorse per 7,4 milioni di euro, a carico del Fondo sviluppo e coesione (Fsc), per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari. Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo a fondo perduto pari al 60% dell’importo complessivo della spesa ammissibile e non potrà essere superiore a 60mila euro per ogni singola impresa. Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello e fino a concorrenza delle risorse disponibili. L’Avviso si pone l’obiettivo di rafforzare la crescita sostenibile, la competitività e la ripresa produttiva delle Mpmi localizzate sul territorio regionale, duramente provate dagli effetti e dalle conseguenze della situazione emergenziale generata dalla pandemia Covid-19.