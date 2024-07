di Redazione

Le bocciature della Corte dei Conti sul Bilancio Regionale, la consapevolezza che la situazione dal punto di viste economico, occupazionale e sociale del Molise non è certo rosea, non hanno minimamente influito sulla scelta di erogare “premi” (per cosa?) al personale della Regione Molise. La domanda nasce spontanea: si possono pagare i premi a chi redige il bilancio se questo viene “criticato” o bocciato? La risposta dovrebbe essere categorica, no! Ma la realtà è completamente diversa: premi a tutti o quasi, lo dice una determina la n. 3946 del 12 luglio, con la quale sono stati regolarmente pagati i premi per la retribuzione e l’indennità di risultato relativi al 2021. Per molti c’è qualcosa che non va e non nella procedura di assegnazione degli importi, ma nel merito della scelta politica di pensare, proporre e autorizzare tutto quanto. Forse una rivisitazione delle disposizioni che consentono tutto questo non sarebbe sbagliata visto che i problemi di questa regione non sono soltanto questi, lo dicono tutti! Purtroppo si dice anche: salti chi può!