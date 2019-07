Ad annunciarlo l’assessore regionale Roberto Di Baggio.

«Erano 10 anni che il Catalogo dell’Offerta formativa non veniva pubblicato, una carenza gravissima per i ragazzi molisani; una cosa inconcepibile per una terra che reclama lavoro, dove vi sono aziende che trovano difficoltà nel reperire le figure necessarie per i propri processi aziendali per questo stiamo dedicando energie e risorse in favore dei giovani che vogliono formarsi per poter spendere competenze certificate nel mondo del lavoro.

E’ un risultato importantissimo che arriva dopo anni di immobilismo, durante i quali sono state precluse ai nostri giovani importanti opportunità di formazione: oggi con questo Catalogo la Regione Molise mette a disposizione percorsi di formazione completamente gratuiti, anzi retribuiti con un’indennità oraria di frequenza pari ad € 3,00 per ogni studente iscritto e con possibilità di stage aziendali.

Sono molto soddisfatto di tutto il lavoro di squadra, svolto in maniera attenta e condivisa e della grande attenzione mostrata dagli Enti di Formazione che si sono attivati per proporre percorsi innovativi per i nostri giovani; adesso dobbiamo attivarci per proseguire su questo terreno, così da contrastare il fenomeno della disoccupazione con fatti concreti e senza proclami inutili.

Stiamo lavorando sull’istruzione e sulla formazione professionale ogni giorno, l’obiettivo è puntare all’innalzamento della qualità del sistema formativo, troppo spesso sminuito nella sua valenza e soprattutto nella reale possibilità di favore lavoro e sviluppo.

Abbiamo il dovere morale di restituire al Molise la dignità di un popolo laborioso e culturalmente preparato, pronto a competere sui mercati nazionali ed esteri del mondo del lavoro e dello sviluppo per contribuire a risolvere definitivamente il problema della disoccupazione.

E lo sviluppo, la crescita socio-economica di un territorio parte e riparte dall’istruzione e dalla formazione deigiovani». Gli interessati possono visionare il Catalogo dei corsi attivati, che è pubblicato sul sito moliseineuropa.regione.molise.it”, Sezione Bandi e Avvisi.