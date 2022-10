Cittadini filmano gli uffici della Giunta regionale dove di notte ci sono tutte le luci accese nonostante gli uffici vuoti. In un periodo in cui si chiedono sacrifici ai cittadini, il governatore Toma (Presidente della Giunta Regionale) e l’assessore Pallante (Assessore Regionale – Politiche delle risorse umane; Trasporto e mobilità; Politiche energetiche) che hanno la loro sede a via Genova non monitorano neppure il consumo degli uffici con regolamenti puntuali e precisi. Tanto, pagano i molisani.