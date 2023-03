L’ex consigliere ha vinto il ricorso

CAMPOBASSO. Antonio Tedeschi vince la sua battaglia legale e rientra in Consiglio regionale. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato dall’esponente dei Popolari.

Come noto, nell’aprile del 2020, il presidente della Giunta Donato Toma aveva estromesso dall’assise i consiglieri surrogati, tra cui appunto Tedeschi.

Effetto della decisione del Consiglio che votò per l’eliminazione dell’istituto della surroga, che consentiva ai primi dei non eletti di sedere tra i banchi di Palazzo D’Aimmo in sostituzione degli assessori.