di Giovanni Minicozzi

Conferenza stampa dei consiglieri regionali del PD Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla per sottolineare tutte le irregolarità contenute nell’emendamento presentato dalla giunta regionale per accendere un mutuo da 40 milioni di euro.

“Non è possibile attivare un mutuo inserito nel collegato alla legge di bilancio e non nel bilancio stesso” ha tuonato Fanelli. Inoltre – ha aggiunto – manca il parere dei revisori dei conti i quale nella nota di bocciatura del bilancio di previsione avevano imposto alla Regione di non procedere ad ulteriori indebitamenti considerata la grave situazione finanziaria dell’ente”.

“Per altro – ha spiegato Facciolla – manca l’elenco delle opere da finanziare, condizione necessaria per accendere il mutuo”. Secondo gli esponenti del partito democratico sarà il consiglio dei ministri a impugnare la legge mettendo a rischio così l’intero bilancio di previsione e la legge di stabilità.

Giova ricordare che anche il bilancio consuntivo è stato impugnato dal governo e si attende la decisione della Corte Costituzionale.

Circa le giustificazioni fornite da Toma, secondo le quali anche le regioni Emilia Romagna e Veneto avrebbero fatto la stessa operazione, Fanelli precisa:

” le due regioni in questione hanno inserito il mutuo nella legge di bilancio e non nel collegato ad essa.

Inoltre – ha aggiunto Fanelli – il deliberato delle due regioni contiene l’elenco delle opere da finanziare mentre per i 40 milioni chiesti dal Molise non è dato sapere a cosa serviranno”.

Intanto dopo la vicenda Calenda, i lavori del consiglio regionale continuano con almeno tre componenti dell’aula che partecipano da remoto.

Tale condizione non risulta regolare poiché sarebbe stato necessario riconvocare l’assemblea in altra data prevedendo la partecipazione da remoto.

Resta da capire se ai tre consiglieri regionali verrà decurtato il gettone di presenza come previsto dalle regole in vigore.

Insomma il Molise brucia ma sono gli stessi pompieri a buttare benzina sul fuoco.