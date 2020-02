Si comunica che la II Commissione consiliare è convocata per il giorno mercoledì 4 marzo, alle ore 15.30, presso la sede del Consiglio regionale in via IV Novembre, 87.

Con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente

2) L.R. n. 33/1999, art. 19. “Richiesta parere erogazione contributo ai centri di assistenza tecnica (C.A.T.) anno 2019.” (Relatore A. M. Iorio). Esame;

3) PDL n. 68 concernente: “Disciplina, regolamentazione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale del Molise attraverso la creazione di un marchio regionale” (relatore cons. Massimiliano Scarabeo). Esame;

4) PDL n. 72 concernente: “Norme per disciplinare la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta” (relatore cons. Massimiliano Scarabeo). Audizione assessore competente. Esame;

5) Varie ed eventuali.