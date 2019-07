Convocata per mercoledì 3 luglio la II° Commissione consiliare, alle ore 15.30, presso la sede del Consiglio regionale in via IV Novembre, 87, a Campobasso.

Con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente

2) PDL n. 55 concernente: “Politiche attive del Lavoro e Formazione Professionale Struttura Multifunzionale regionale di Orientamento Organizzazione e funzionamento del Sistema regionale dei servizi per il lavoro” (relatore cons. Massimiliano Scarabeo). Prosecuzione esame.

3) PDL n. 43 concernente: “Istituzione individuazione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agro-alimentari di qualità, dei bio distretti e dei distretti della pesca e dell’acquacoltura di qualità” (relatore cons. Massimiliano Scarabeo). Audizione dell’assessore regionale alle Politiche agricole ed alimentari, Nicola Cavaliere.

4) PDL n. 68 concernente: “Disciplina, regolamentazione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale del Molise attraverso la creazione di un marchio regionale” (relatore cons. Massimiliano Scarabeo).

5) PDL n. 69 concernente: “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio dei tartufi e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale” (relatore cons. Massimiliano Scarabeo).

6) PDL n. 70 concernente: “Misure per la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine Qualità garantita dalla Regione Molise” (relatore cons. Massimiliano Scarabeo).

7) PDL n. 72 concernente: “Norme per disciplinare la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta” (relatore cons. Massimiliano Scarabeo).