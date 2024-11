di Redazione

I democratici in Consiglio regionale strizzano l’occhio alla Meloni e alla destra, Sinistra italiana: “Pensate piuttosto a fare opposizione come si deve”.

“Il PD non si smentisce mai, invece di preoccuparsi di fare opposizione come si deve e di difendere i molisani dai disastri del governo nazionale e di quello regionale, lancia sconclusionati appelli alla Meloni e alla destra in nome dell’unità di un consiglio regionale che in realtà, mai come in questo periodo, risulta unito e compatto. Unito, ovviamente, nel difendere a tutti i costi la durata della legislatura fino alla fine e, dunque, poltrone e prebende”. Commenta così Vincenzo Notarangelo, segretario regionale di Sinistra Italiana, la conferenza stampa tenuta dagli esponenti PD a Palazzo D’Aimmo. “Servono azioni concrete ed efficaci che non si vedono – aggiunge -, né da chi ha responsabilità di governo e né da chi dovrebbe ufficialmente rappresentare le opposizioni a livello istituzionale e invece improvvisa una triste parodia del pentapartito fuori tempo massimo ed in salsa molisana. Così in una sorta di «patto del caciocavallo», chi porta la pampanella, chi il pane, chi il vino ed il formaggio, si va tutti insieme a fare una goliardica ed inutile scampagnata a Roma. Fanno bene – conclude Notarangelo – gli amici del PD ad arrabbiarsi quando qualcuno li accusa di essere poco di sinistra perché loro, in realtà, con la sinistra non hanno proprio nulla a che fare”.