Il Presidente Salvatore Micone, nel corso di una conferenza stampa tenutasi in mattinata nella sede del Consiglio regionale, ha annunciato ufficialmente i nomi dei quattro molisani a cui è stata conferita l’onorificenza di “Ambasciatore del Molise nel mondo”.

L’iniziativa – ha spiegato il Presidente Micone- è stata organizzata, come prevede la legge regionale 12 del 2015, dalla Presidenza del Consiglio regionale in occasione della “Giornata dell’emigrazione molisana nel mondo”. L’onorificenza viene attribuita a quelle persone di origine molisana che, per meriti accademici, culturali, politici, sociali e professionali si siano distinti positivamente in paesi stranieri o nelle regioni italiane diverse dal Molise in cui sono emigrate in passato o dove attualmente vivono stabilmente.

Sono stati insigniti dell’onorificenza di “Ambasciatore del Molise nel mondo” i signori: Luiz Roberto Evangelista, originario di Toro, Donato Mastropietro, originario di Cercepiccola, Luigi Spina, originario di San Polo Matese e Nicola Scarlatelli, originario di Castel del Giudice. Quest’evento –ha detto ancora il Presidente Micone- vuole rafforzare l’identità regionale dei nostri corregionali che vivono all’estero o fuori dai confini del Molise affinché quest’ultimi trasmettono alle nuove generazioni valori e tradizioni della nostra terra d’origine.

Il Presidente Micone ha anche sottolineato come quest’anno il Consiglio regionale abbia inteso coinvolgere nell’iniziativa anche i comuni di provenienza dei quattro premiati, organizzando la consegna dell’onorificenza nel corso di sedute straordinarie dei Consigli comunali. In quell’occasione verrà consegnato a ciascun neo ambasciatore del Molise nel mondo un’opera dell’artista-artigiano Fernando Izzi, di Torella del Sannio, che rappresenta un globo con al centro il Molise. Micone, infine, ha ricordato come la scelta degli assegnatari dell’onorificenza sia avvenuta a seguito di un attento vaglio delle candidature da parte di una speciale commissione che ha visto l’intervento dei Consiglieri regionali di maggioranza e minoranza, dell’Assessore ai molisani nel mondo, oltre che, ovviamente, del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza.

Presente alla conferenza anche il Presidente della Giunta Regionale Donato Toma che ha molto apprezzato la scelta del dono per i prescelti, evidenziando come la maestria degli artigiani molisani possa divenire arte ed esprimere per questo concetti elevati. Il Presidente Toma ha anche rilevato l’importanza di coinvolgere il territorio in quello che ha definito un premio all’intelligenza del Molise e dei molisani nel loro percorso di vita nel mondo. L’Assessore ai Molisani nel Mondo, Vincenzo Cotugno, anch’egli presente, ha ribadito l’attenzione del governo regionale per quella parte di Molise che vive e lavora all’estero, ricordando l’impegno a tenere vivi i rapporti con le 75 associazioni operanti nei vari continenti e con tutti quei corregionali che tengono forti le radici nella terra natale o di provenienza.

Hanno partecipato alla conferenza anche i Consiglieri reginali Andrea Di Lucente, Nicola Eugenio Romagnuolo e Antonio Tedeschi, oltre ai quattro Sindaci di provenienza degli assegnatari dell’onorificenza: Roberto Querico di Toro, Michele Nardacchione di Cercepiccola, Lino Nicola Gentile di Castel del Giudice Tonino Spina di San Polo Matese. I Consigli comunali per la consegna delle onorificenze si terranno il 4 dicembre a San Polo Matese, il 5 dicembre a Toro, il 6 dicembre a Castel del Giudice e il 7 dicembre a Cercepiccola.

Queste le motivazioni per il conferimento del titolo di Ambasciatore del Molise nel mondo:

EVANGELISTA LUIZ ROBERTO nato in Brasile e residente in Brasile. Conferitogli il titolo di Ambasciatore Extra UE perché Professore ordinario di Fisica teorica collabora da oltre 25 anni con alcuni dei più importanti centri di ricerca internazionali, partecipando ad alcuni prestigiosi convegni nel mondo. Ha pubblicato oltre 160 articoli scientifici e quattro libri di fisica, tuttavia i suoi interessi culturali vanno ben oltre: dalla filosofia alla musica, passando per la letteratura. Nel 2015 è stato insignito della cittadinanza Onoraria del Comune di Toro (i suoi bisnonni sono di Toro). Successivamente gli è stato conferito il premio “San Giorgio” a Campobasso. Nel 2016 è stato ospite al Centro di Studi Molisano e del Lions Club di Campobasso per una lezione sul tema “Albert Einstein”. Nel 2017 è tornato in regione per presentare la sua opera con una relazione dal titolo (Tempora sunt triariflessioni sul tempo nella fisica , nella filosofia e nella letteratura). Il suo racconto sa di Brasile ma anche di radici italiche: un viaggiatore colto che guarda alle strade del sud America con gli occhi di un europeo, tra citazioni letterarie e storie di infanzia.

MASTROPIETRO DONATO nato a Cercepiccola e residente a Waterloo in Belgio. Conferitogli il titolo di Ambasciatore dell’Unione Europea perché altruista nell’animo, punto di riferimento per molti italiani emigrati e per le loro famiglie, impegnandosi con passione e continuità nel campo dell’associazionismo diviene Presidente dell’associazione Campomolise

che organizza eventi ed incontri tra le comunità molisana e belga affinché non si perdano le tradizioni, le radici, lo spirito molisano accogliente che caratterizza i molisani sparsi nel mondo. Campomolise organizza anche feste di beneficienza con iniziative di solidarietà in favore delle popolazioni colpite dal terremoto (S.Giuliano di Puglia, l’Aquila e l’Umbria).

Ha rappresentato in Belgio e in Europa fin all’età di 15 anni, quando scese per la prima volta in miniera, un grande esempio di italiano emigrato all’estero.

SCARLATELLI NICOLA nato a Castel del Giudice e residente a Torino. Conferitogli il titolo di Ambasciatore per le regioni italiane perché è una figura esemplare nel panorama imprenditoriale italiano. Propone una rinnovata cultura di impresa fatta di etica, aggregazione e condivisione. È presidente dell’associazione CNA di Torino – Confederazione Nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa. È Amministratore unico della SAMEC, individuandone le tre parole chiave quali: amore passione e condivisione perché questa è un’azienda che deve trasmettere valori. Promuove il made in Italy che è un patrimonio culturale, un modo di essere unico con radici ben piazzate nella storia.

SPINA LUIGI nato a Isernia e residente a San Polo Matese. Conferitogli il titolo di Ambasciatore Extra UE perché mentre si trovava in Australia, una sera rientrando dal lavoro, si accorse che in un parco c’era una ragazza in difficoltà che era stata aggredita da un maniaco munito di coltello sul punto di ammazzarla, non ci pensò un solo attimo e si catapultò immediatamente su quel bruto neutralizzandolo in maniera tale che la povera ragazza avesse la peggio ma, in un momento di distrazione , l’aggressore gli sferrò una coltellata al fianco sinistro riportando così una ferita non da poco conto, a seguito della quale gli applicarono ben 50 punti di satura e venne ricoverato per diversi giorni. La notizia fece il giro del mondo e il giovane sanpolese divenne un eroe internazionale per il coraggio dimostrato avendo anche degli elogi dalle autorità australiane. Per questo gli Ambasciatori del Molise sono personaggi “speciali”, dei veri modelli di riferimento che hanno già mostrato di possedere le qualità e di saper raggiungere traguardi personali di eccezione, portando in alto il nome dell’Italia e del Molise nel mondo.”