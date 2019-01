Si rende noto che è stata approvata e pubblicata sul sito della Regione Molise la graduatoria degli ammessi e l’elenco delle domande non ammissibili al Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (Campagna vitivinicola 2018/2019).

Si tratta di una misura importante, che contribuisce ad alzare il livello di qualità dei nostri vini, anche attraverso l’introduzione di nuove varietà richieste dai mercati internazionali e di conseguenza migliorando la competitività dell’intero settore.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi agli uffici dell’assessorato all’Agricoltura in via Vico a Campobasso.