Ieri sera, martedì 6 marzo, alle ore 19, si sono chiuse le regionarie del Movimento 5 Stelle per scegliere candidati alla Presidenza della Regione Molise. Gli iscritti al Movimento hanno votato sulla piattaforma Rousseau. Settanta i cittadini molisani che hanno partecipato alle consultazioni interne al Movimento.

Questi nomi dei candidati: Fabio De Chirico, Andrea Greco, Valerio Fontana, Patrizia Manzo, Vincenzo Musacchio.

Gli attivisti molisani hanno votato, sempre nella giornata di ieri, per individuare i 21 candidati che concorreranno alle prossime elezioni regionali. Tra coloro che avevano dato la disponibilità, anche Vittorio Nola, ex presidente del Consorzio di Bonifica di Venafro, Pierluigi Caruso, Francesco Celeste e Antonio Venditti. Così come i professionisti della società civile: l’avvocato Oreste Scurti e l’imprenditore agricolo, il titolare della cantina vitivinicola Di Majo Norante, Alessio Di Majo.