Lo ha dichiarato l’onorevole di Liberi e Uguali, Giuseppina Occhionero, a proposito del cosiddetto ‘regionalismo differenziato’ che il Governo di Lega e Cinque stelle ha messo in campo. “E’ una riforma maldestra e pericolosa – l’ha definita la deputata – perché non solo favorisce le regioni settentrionali, ma mette a serio rischio l’unità nazionale”.

Secondo la parlamentare molisana, il Nord continuerà ad avere più risorse e i problemi del Sud aumenteranno a dismisura. Con il federalismo differenziato, avremo regioni con sanità, welfare, istruzione e formazione di eccellenza al Nord, dove si concentrerebbero il sistema produttivo e il commercio, e regioni arretrate accompagnate dalla promessa di sostenerne i bisogni. Modelli diversi di Stato e con cittadini di serie A e serie B.

“Serve un argine a questo tentativo di secessione mascherata da regionalismo – ha aggiunto l’onorevole Occhionero – e come hanno osservato da più parti è a rischio la coesione del Paese. Dare più autonomia alle regioni è indispensabile ma bisogna farlo dando pari opportunità e non aumentando distanze che sono già evidenti. Lo Stato deve garantire uguali diritti a tutti i cittadini e non dare opportunità migliori ad una specifica area geografica.

A questo disegno scellerato – ha concluso l’onorevole Occhionero – ci opporremo con tutte le nostre forze e con ogni mezzo democratico che abbiamo a disposizione. Conto che i cittadini intuiscano che la Lega sta scavando la fossa al Sud del Paese e che nell’urna si comportino di conseguenza”.