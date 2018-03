Questa mattina, giovedì 8 marzo, presso l’Hotel Rinascimento a Campobasso, i promotori di Ulivo 2.0, [email protected] e Centro Democratico hanno tenuto una conferenza stampa in vista delle prossime elezioni regionali.

Erano presenti Roberto Ruta, la neo eletta alla Camera Giuseppina Occhionero (LeU), Michele Durante (Lab), Nicola Macoretta (Comunisti italiani), Adele Fraracci ([email protected]), Luigi D’Orsi (Centro democratico), Carmine Trematerra (Socialisti in movimento), Mino Dentizzi e Angelo Di Stefano. Assente Danilo Leva.

L’ex senatore Ruta ha presentato la lista ’30 e lode’, fatta di giovani under 30 che faranno parte del contenitore Molise 2.0. L’annuncio della lista dei giovani era stata fatto durante all’assemblea dei mille, nel corso della quale, è stato scelto lo stesso Ruta come candidato governatore per le regionali. Si tratta della quinta lista che sarà aperta fino alle ore 20 di lunedì 12 marzo. “Non siamo contro i 5 Stelle, siamo alternativi al centro-destra e a coloro che nel centro-sinistra vogliono fare politica di centro-destra – ha detto l’ex senatore – Il simbolo sarà Molise 2.0 ‘il Molise che ti meraviglia’. La nostra parola d’ordine è collettivo sempre mai interessi personali. Siamo qui per cambiare il destino della nostra regione”.