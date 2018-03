Con una nota stampa Rita Formichelli fa chiarezza sulla sua candidatura nella lista di Liberi e Uguali e chiede un immediato ritiro della sua candidatura.

“Ho appreso da terzi di essere candidata nella coalizione con Veneziale governatore. Ho verificato che questa notizia, è vera. Ma si tratta di una candidatura contro la mia volontà. Avevo dato la mia adesione, ma ho immediatamente ritirato la mia candidatura per motivi personali e ho avuto certezza, nella serata di ieri, da Danilo Leva che i moduli sarebbero stati annullati. Nonostante questo, senza neanche avere l’educazione di avvisarmi, hanno utilizzato i miei moduli.

Non sono candidata e non intendo prestare il mio nome ad una classe dirigente che non ha rispetto della volontà delle persone. Un altro gesto di brutta politica perpetrato a mio danno. Invito immediatamente a chi si è reso autore di tutto questo a ritirare ufficialmente la mia candidatura e a porre in essere gli atti amministrativi dovuti. Lascio ai cittadini molisani il giudizio.

A me resta soprattutto l’amarezza di essere stata considerata una persona disposta a vendere i propri valori per un probabile seggio in Consiglio regionale. Aspetto atti ufficiali. Continuerò a esercitare il ruolo di Consigliere comunale cercando di essere all’altezza di rappresentare i cittadini che mi hanno dato fiducia”.