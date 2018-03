Antonio Di Pietro ha rifiutato la candidatura per il centro-sinistra alla presidenza della Regione Molise. L’annuncio è stato fatto ieri sera in diretta telefonica a ‘Moby Dick su Telemolise. Di Pietro a una domanda sulla candidatura ha risposto: “No grazie. Sono arrivato da poco per potare l’olivo e devo sistemare la campagna”.

Situazione sempre più ingarbugliata nel centro-sinistra, il rifiuto del Tonino nazionale manda all’aria la ritrovata unità della coalizione. Nella convulsa giornata di ieri tutto sembrava risolto, il passo indietro di Roberto Ruta aveva dato il via libera alla candidatura dell’ex magistrato di mani pulite che doveva essere la figura di sintesi per una ritrovata intesa tra le diverse anime della sinistra. I partiti, troppo frettolosamente, hanno fatto i conti senza l’oste Di Pietro, che ha gelato tutti affermando di non volersi candidare.

Il ‘niet’ mette di nuovo in crisi il centro-sinistra molisano che ora deve individuare un nuovo candidato alla carica di governatore. Gli sherpa sono già al lavoro per convincere Di Pietro a tornare sui suoi passi. Ora non resta che attendere l’evolversi della situazione politica ricordando che tra due settimane dovranno essere presentate le liste.