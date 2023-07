Alla fine di ogni contesa politica si fanno le analisi del risultato, conseguenza di una campagna elettorale con programmi, scelte di uomini e strategie e, sempre più spesso non si guarda ai meriti dei singoli candidati ma, piuttosto, alle percentuali in termini di voto di ognuno.

Le ultime regionali in Molise non danno alibi a chi non è stato eletto, né dall’una né dall’altra parte, visto che il risultato non lascia dubbi sull’esito della sfida. Infatti, la scelta a doppia trazione giallo/rossa ha segnato l’ennesima sconfitta elettorale di un’area progressista che in Molise non sfonda, favorendo l’altra metà del panorama politico regionale, il centrodestra che, però, ha ragionato più con la pancia che con la testa e il cuore messi insieme, dato che per questi ultimi, il progresso passa esclusivamente per le percentuali dei voti presi.

Se per il centrosinistra, in Molise, il vento del cambiamento deve ancora arrivare, la vittoria del centrodestra, nonostante i grandi numeri, porta con se strascichi inevitabili.

Ma questo territorio fa storia a sé, perché nonostante l’esito fosse scontato, meno ovvie, alla fine, sono state le scelte fatte senza un’obiettiva e attenta valutazione politica, più che prettamente elettorale.

Meglio sarebbe, se non si pensasse la politica come qualcosa di proprio, un monopolio di pochi, derubricandola a mera apparenza ma pensarla, invece, come una cosa seria che impone ampie vedute e anche sacrifici, se necessario, andando oltre quella frenesia di fare punteggio che sa molto di passerella poco di sostanza.

La domanda, allora, nasce spontanea: è giusto così? Il “cerchio magico” ha imposto certe decisioni risultate palesemente sbagliate, anche se alla luce dei fatti, ciò non sembra. Ma la politica, quella vera, ha insite regole non scritte a cui bisognerebbe fare sempre riferimento, e quindi, un politico che sa il fatto suo, avrebbe guardato più lontano del proprio naso, notando ogni più piccolo particolare.

Perché al netto del risultato certamente previsto e lusinghiero, errori marchiani hanno impataccato una bella vittoria. E questo non è giustificabile se a pagarne le conseguenze è una città e un’area come quella di Venafro, risultata elettoralmente soccombente nel panorama politico-istituzionale del Molise, solo per un inconcepibile bramosia di apparire di qualcuno.

E’ fuori da tutto: nessun rappresentante di Forza Italia, né di Fratelli d’Italia, i maggiori Partiti del centrodestra, si annoverano tra gli eletti a Palazzo D’Aimmo.

Sarà un caso, ma il quarto centro più grande del Molise perde un consigliere uscente con alle spalle dieci anni da Assessore Regionale e non elegge nessuno dei candidati di Fratelli d’Italia, primo partito in regione.

Se per la compagine regionale del compianto Berlusconi la colpa non è da imputare unicamente al candidato di Venafro, dato che piangere se stesso ha anche altre responsabilità, altri coimputati e quindi colpe non soltanto personali; per Fratelli d’Italia il discorso cambia. Le colpe di una disfatta annunciata, infatti, sono esclusivamente di coloro che, proprio all’ultimo giorno utile, hanno caricato il carro con candidature di personaggi che col partito hanno avuto poco o niente a che fare, guardando, come detto, più al peso elettorale che al resto. E se la scelta ha dato, come detto, un buon risultato, ha anche causato una falla elettorale non facile da colmare.

A Venafro, l’aver affollato la lista con due candidati locali, non ha fatto altro che creare un cortocircuito. I voti arrivati al partito tramite i candidati locali, sono stati come una carta di credito con plafond limitato: oltre il quale la banca non paga.

Invece ha pagato a caro prezzo chi ci ha messo la faccia per il Partito e ha lavorato da tempo, proprio per creare il necessario equilibrio sia all’interno di esso che su tutto il territorio regionale. Ma la frenesia di non capire che, così, diventava un gioco al massacro, ha fatto mancare i consensi necessari a entrambi i candidati. Vero Onorevole Lancellotta e Senatore Della Porta?

Così, due pesi e due misure hanno rotto la bilancia e, la qual cosa, ha relegato Venafro nella peggiore posizione possibile. Era ovvio che la nuova legge elettorale, aprendo i confini ai voti di tutto il territorio regionale abbia voluto dire che si vince toccando ogni paese molisano, quindi era necessario che ognuno trovasse i consensi un po’ dappertutto. I marpioni ci sono riusciti, con modi, sistemi e fiancheggiatori che non ci interessa affrontare, ma qualcun altro?

Andava capito da tutti, che se hai a disposizione soltanto trenta risicati giorni di campagna elettorale, non puoi girare il Molise in lungo e in largo in cerca di voti. E, forse, non bastavano neppure le sponsorizzazioni di qualche maggiorente per trovarli, visto che gli uomini e le strategie non si dovrebbero scegliere all’ultimo minuto. Infatti, è stato proprio così.

Ecco, in questo caso vale il detto che chi è causa del suo male pianga se stesso. L’esperienza e la cazzimma o ce l’hai o non ce l’hai… Come si può pretendere che con certi piloti, l’aereo voli sempre più in alto?

Peccato per l’occasione persa, Venafro resta a bocca asciutta, e così vuoi per gli errori dell’uno, vuoi per quelli di altri, la tanto osannata venafranità, va a farsi benedire. Tutti bravi, ma a me manca l’ombrello, direbbero in città…! Ahi ahi ahi…e poi dici che a pensare male si fa peccato… Al mio paese circola un detto: l’arte a chi la sa fare… il lupo alle pecore!