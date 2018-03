Il Consigliere regionale Massimiliano Scarabeo ha chiuso definitivamente la sua esperienza politica con il Partito Democratico. Distanze incolmabili. Per Scarabeo il Pd oramai è un partito anacronistico e sempre più distante dai territori e dalla gente. L’ex assessore regionale sarà in campo per affrontare la sfida delle Regionali ed ha avviato una serie di discorsi con il centro-destra, ma per ora non c’è nulla di definitivo.

Il suo riposizionamento politico sarà frutto di un percorso ragionato che avrà come obiettivo quello di unire e non di dividere. L’unica certezza, al momento, riguarda la convergenza di Scarabeo sulla candidatura a governatore del giudice Enzo Di Giacomo. Nella giornata di ieri tutto il centro-destra ha rinnovato l’appello al giudice del tribunale di Isernia a candidarsi per il bene del Molise. Nei prossimi giorni il quadro politico potrebbe mutare ancora una volta. Non resta che attendere per eventuali clamorosi sviluppi.