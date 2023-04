Staccati gli altri due candidati, Alessandro Maran (3-5%) del Terzo polo e Giorgia Tripoli (2-4%) di Insieme liberi.

I DATI: DA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Gli elettori chiamati alle urne in sono stati oltre 1,1 milioni, suddivisi in 215 comuni e 1.360 sezioni. In particolare, in 24 comuni, tra cui Udine, si vota anche per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale.

Lo scrutinio delle amministrative comincerà al termine dello spoglio delle schede regionali.

L’AFFLUENZA

L’affluenza definitiva per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia è di 502.203 votanti su 1.109.395 iscritti, pari al 45,26 per cento. Alla Circoscrizione di Trieste hanno votato 85.782 persone su 211.162 iscritti (40,62 per cento), a quella di Gorizia 53.664 votanti su 117.975 iscritti (45,48 per cento), alla Circoscrizione di Udine 200.381 votanti su 410.423 iscritti (48,82 per cento, la più alta percentuale ma in città si votava anche per il Comune; alla Circoscrizione di Tolmezzo 34.780 votanti su 80.827 iscritti (43,03 per cento); Circoscrizione di Pordenone 127.596 votanti su 289.008 iscritti (44,14 per cento). I dati vengono forniti dal Servizio elettorale della Regione. L’affluenza è in calo rispetto a cinque anni fa: alla precedente tornata elettorale, alla chiusura delle urne aveva votato il 49,65% degli aventi diritto. Allora si votava in un’unica giornata.

I COMMENTI

“Massimo Moretuzzo è riuscito in condizioni difficili a tenere unita la coalizione di centrosinistra ed è cresciuto molto. Lo ringrazio, era una partita non facile ma abbiamo messo in campo una coalizione credibile”: così la dem Debora Serracchiani, già presidente del Friuli Venezia Giulia, ha commentato durante uno speciale su Raitre i dati degli exit poll. “Faccio un augurio di buon lavoro da parte mia e di tutta la mia forza politica a Massimiliano Fedriga. Massimo Moretuzzo ha operato in condizioni proibitive, difficili, lo ringrazio”, ha detto il senatore di M5s Stefano Patuanelli nel corso dello speciale su Rai Tre. “Credo sia giusto partire da qui – ha aggiunto Patuanelli -. Fedriga ha governato per cinque anni e dunque ha avuto modo di farsi conoscere; Moretuzzo ha avuto poco tempo e ha tentato di recuperare, ma ha fatto un gran lavoro in prospettiva”.