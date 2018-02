Gianni Alemanno in Molise negli ultimi giorni di campagna elettorale per le politiche, ma con lo sguardo rivolto alle Regionali. Il presidente del Movimento Sovranista, dopo un incontro a Venafro e prima di procedere per Campobasso e Termoli, si è fermato a Isernia, ospite del sindacato Acai di Filomena Calenda.