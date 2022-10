Mentre a livello nazionale sta nascendo l’era Meloni continuano le schermaglie politiche in Molise in vista delle regionali del 2023.

In una conferenza stampa svoltasi questa mattina in consiglio regionale, gli esponenti di centrodestra Michele Iorio, Gianluca Cefaratti, Aida Romagnuolo e il presidente del consiglio regionale Salvatore Micone hanno chiesto al Presidente Commissario Donato Toma di ritirare il Piano operativo sanitario 2022-2024.

A livello sanitario, lo hanno già detto in precedenza, sostengono da tempo che Toma non riesce a garantire la salute per i cittadini molisani.

Ma questo strappo ha anche un significato politico: la maggioranza di centrodestra nei fatti non esiste più. Sono solo 9 su 21 i consiglieri che hanno fiducia in Donato Toma. Era 11 a 10 quando Micone e Cefaratti non avevano fatto mancare in aula i loro voti. Ora di fatto é un 9 a 12 che porterebbe la maggioranza sotto a qualsiasi momento.