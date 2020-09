Nessuna sorpresa è emersa dal voto referendario, com’era stato ampiamente previsto, ha visto il “Sì”. La proiezione Rai (9% del campione) sul referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari dà il Sì al 66,7% e il No al 33,3%.

Il Sì dà il via libera alla riduzione del numero dei parlamentari, con la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione. È un taglio lineare, che non tocca le funzioni di Camera e Senato (il bicameralismo paritario): il numero dei deputati passa dagli attuali 630 a 400, quello dei senatori eletti da 315 a 200.

Affluenza, in Molise si ferma al 48% (47,09 in provincia di Campobasso e 48,62 in quella di Isernia) per il referendum e al 53% per le comunali.