“Ho ritenuto necessario allargare nel Molise in vista dell’avvicinarsi della data del Referendum per il Sì al taglio dei parlamentari che si terrà i giorni 20 e 21 settembre prossimi, la platea dei componenti del nostro Comitato regionale del Molise anche per dare maggiori opportunità ai cittadini sia sotto il profilo della partecipazione attiva che delle scelte politiche.

A rafforzare la squadra dei sostenitori molisani che sosterranno le ragioni del Sì, c’è anche il consigliere regionale Aida Romagnuolo che, tra i più accesi sostenitori del Sì al taglio dei parlamentari, ha deciso di scendere attivamente in campo ed impegnarsi in prima persona”.

E’ quanto dichiarato da Lorenzo Lommano, Presidente del Comitato molisano e Coordinatore nazionale. Tra gli altri aderenti, ha continuato Lommano, il nostro Comitato per il Sì, annovera Elio Scutti, Anacleto Monti, Nicolino Santone, Giannino Giugliano, Alessandro Cavone Domenico Silvaggi, Maria Tosino, Enzo Abate, Giuseppina Ciccaglione, Maria Speranza, Pietro Eremita, Cinzia Ferrante, Ennio Seno, Giovanni Gianfelice, Pasquale Tieri, Giuseppe Farina, Giuseppe Bracone, Francesca Iafelice.

Naturalmente, ha concluso Lommano, tutti i cittadini molisani potranno, se lo riterranno opportuno, aderire al Comitato per sostenere con forza il Sì e mandare a casa ben 345 parlamentari tra deputati e senatori che, oltre ad alzare la manina e percepire un lauto stipendio mensile, a Roma ci vanno come turisti o solo per riscaldare la sedia.