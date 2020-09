Documento valido, tessera elettorale e mascherina. Questo il kit indispensabile dell’elettore, con cui si dovrà presentare al seggio a causa del Covid-19, nel rispetto delle regole di comportamento dettate dall’emergenza sanitaria.

La prima è verificare che non si abbia una temperatura oltre i 37,5 gradi o sintomi sospetti. In tal caso si deve restare a casa. Idem se si è stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi giorni o si è entrati in contatto con persone risultate positive ai test.

All’ingresso del seggio, onde evitare assembramenti, specie dove sono ospitate più sezioni, sono previste aree di attesa all’esterno. Gli accessi verranno contingentati, con precedenza ai soggetti più deboli.

La mascherina sul viso è di rigore per chiunque, senza eccezione alcuna. Nelle sezioni elettorali saranno disponibili distributori di gel idroalcolico con cui l’elettore dovrà strofinarsi le mani tre volte: al momento dell’ingresso; prima di ricevere scheda e matita; infine, in modo facoltativo, quando si accinge a lasciare il seggio.

L’elettore, allorquando si avvicinerà al banco degli scrutatori tenendosi a debita distanza di sicurezza, ossia due metri, dovrà abbassare la mascherina per farsi identificare. Dopo aver votato, sarà egli stesso ad infilare la scheda nell’urna.