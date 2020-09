Per consentire l’allestimento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di votazione in alcune scuole di Isernia, il sindaco Giacomo d’Apollonio, con apposita ordinanza, ha disposto la sospensione di ogni attività – dalle ore 14 di venerdì 18 settembre, all’intera giornata di martedì 22 settembre – nei seguenti plessi:

A) Edificio scolastico in legno di Via Umbria “M. Iavagnilio” in consegna all’I.C. Giovanni XXIII di Isernia;

B) Istituto Magistrale “V. Cuoco” di Via Giovanni Berta;

C) Scuola Primaria “San Lazzaro” di Via A. Moro;

D) Scuola dell’infanzia e primaria “San Pietro Celestino”, presso ex V Settore;

E) Scuola Media Giovanni XXIII di Corso Garibaldi 41 (per gli uffici di segreteria nello stesso allocati).