di Domenico Pio Abiuso

Il Comune di Gambatesa, in collaborazione con la UIL (Unione Italiana del Lavoro), organizza un incontro, martedì 12 marzo alle ore 18.00, presso la biblioteca comunale “F. Berardinelli”, sita in Via Nazionale Sannitica, finalizzato ad informare i cittadini circa il Reddito di Cittadinanza e quota 100. La cittadinanza è invitata a partecipare!