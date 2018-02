Redazionale – Un’avventura entusiasmante e ricca di emozioni quella vissuta da Nicoletta Di Clemente dietro le quinte del Festival di Sanremo. L’hair stylist venafrana ha avuto modo di vivere una settimana in un luogo in cui musica, moda, spettacolo e lifestyle sono di casa.

Nicoletta ha messo in campo tutta la sua esperienza professionale per soddisfare le esigenze degli artisti del festival. Si è occupata del cosiddetto ‘trucco e parrucco’, ha coperto il Service che ha lavorato al teatro Ariston, Casa Saremo e alla postazione di Radio Italia per le dirette. Tanti i personaggi famosi passati sotto le sue mani che di sicuro sono rimasti soddisfatti del suo lavoro.

Quella vissuta da Nicoletta Di Clemente sarà stata sicuramente una settimana stressante, ma non abbiamo dubbi sul fatto che rimarrà anche indimenticabile. La giornata lavorativa nella città dei fiori inizia al mattino per concludersi a tarda notte, si fanno i turni e non si puo’ lasciare mai la postazione. Per tutto il giorno c’è un via vai di cantanti, giornalisti, conduttori, tutti con i minuti contati.

Calato il sipario sulla manifestazione canora più importante del panorama italiano, è tempo di bilanci e sicuramente quello della nostra Nicoletta Di Clemente non puo’ che essere positivo. I suoi saloni di parrucchiera a Venafro e Pozzilli sono punto di riferimento di tante donne e uomini che cercano nuove idee e proposte di tendenza.

Il duro lavoro paga e alla fine si raccolgono grandi soddisfazioni che regalano forti emozioni a chi lavora con passione e grande professionalità.