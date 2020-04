Le aziende informano

L’Officina Renella, per essere al passo coi tempi, ha creato un App dedicata al cliente che offre la possibilità di prendere appuntamenti e tenersi sempre aggiornati su tutte le novità che interessano l’officina.

Clicca sul link per avere maggiori informazioni

https://officinarenella-e98855f1265e.pwastore.com/about_1585647813031_1

Fondata dal signor Pasquale Renella, l’officina, è ubicata nel centro cittadino di Venafro. La grande passione innata per i motori ha fatto sì che, dopo un periodo come apprendista e tanta “gavetta”, il signor Pasquale ha deciso di osare aprendo una sua piccola officina. Oggi, punto cardine di Venafro e dei paesi limitrofi.

Il figlio del signor Pasquale, Gianni Renella, classe 82, condividendo la stessa passione del padre per i motori, ha deciso di seguire le sue orme e oggi è lui ha portare avanti il nome dell’Officina. Il cambio di testimone ha portato una rivoluzione nell’officina con l’utilizzo di nuove tecnologie per migliore il lavoro. Gianni Renella, ha seguito dei corsi specifici per l’assistenza nel mondo dell’automotive.

L’Officina Renella è completa a 360 gradi operando in più settori

– Officina Meccatronica

– Centro Revisioni

– Gommista

Apertura

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il sabato dalle 8.00 alle 13.00.