Nicoletta Parrucchieri per donna e uomo è un moderno salone di acconciatori che si trova a Venafro in via dei Gladiatori, 2. Un punto di riferimento storico per l’estetica e l’hair fashion, per chi ama lo stile, la cura dell’immagine e della qualità del risultato.

Il salone di Venafro ha dato e sta dando grandi soddisfazioni grazie alla numerosa clientela che continua a scegliere l’esperienza e la professionalità di Nicoletta Di Clemente e del suo team. Eccellenza nelle acconciature, nelle tendenze moda e nel makeup, vanta anni di esperienza e di traguardi importanti nell’insegnamento e nella cura dei capelli e della persona a livello interregionale. L’acconciatura migliore è personale, unica e basata sulle esigenze del singolo cliente.

A Venafro, in un ambiente moderno, elegante, curato, mani esperte sanno ben interpretare le tendenze del momento, in tagli moderni e classici, sempre in linea con le esigenze particolari della clientela.

Hair SPA per trattamenti curativi personalizzati con tricocamera; estetica e solaruim per donna e uomo; makeup personalizzato; accessori per capelli; spazzole sterilizzate e imbustate; la professionalità del team è garantita dall’elevato grado di formazione continua; corsi di aggiornamento.

Niente è lasciato al caso, il personale è guidato dalla personalità di Nicoletta Di Clemente, a disposizione del cliente per consulenze mirate e specialistiche. Nicoletta vanta un curriculum di tutto rispetto: trainer tutor da circa 20 anni; beauty per la linea curativa Framesi; insegnante nelle scuole professionali; responsabile per Miss Italia per 11 anni; corsi di aggiornamento nelle più grandi accademie nazionali e internazionali; presidente di Confartigianato del settore benessere.

Nicoletta Parrucchieri è aperto dal martedì al sabato con i seguenti orari:

– martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30

– venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle 19.30.