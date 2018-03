Nicoletta Di Clemente e il suo staff propongono a tutte le donne un modo diverso di festeggiare l’8 marzo. Giovedì alle ore 18, presso il centro di Pozzilli, offriranno a chi avrà il piacere di intervenire, un aperitivo e la possibilità di conoscere i loro partners commerciali:

– Framesi Hair Pro

– Essential Pro Make Up

– Smalti semipermanenti Semblance

Non mancate dunque quest’importante evento per scoprire tutte le novità del salone e soprattutto per stare qualche ora in buona compagnia!