Le aziende informano

Per restare al passo coi tempi ed offrire al cliente un servizio sempre eccellente, il bar-pasticceria “Don Antò”, ha creato un App innovativa per restare sempre aggiornati e per far conoscere i prodotti del bar che possono essere spediti comodamente anche a casa.

Clicca sul link per avere maggiori informazioni

https://donant.pwastore.com/about_1585664316490_1

Don Antò nasce nel febbraio 2019 dall’idea di aprire un Bar, con parte di pasticceria e ristoro veloce. Ha un imprinting giovanile ma adatto a tutte le fasce di età. Perfetto per chi di passaggio che non sa dove prendere un buon caffè o fare un buon aperitivo, per chi si trova per una visita in Neuromed o per ristorarsi in qualunque momento con un nostro piatto caldo o qualcosa di veloce o per un dolce o un cocktail.

Il Don Antò è il posto dove fare due chiacchiere, dove ogni giorno puoi incontrare studenti o un paesano e sempre con la solarità che ci contraddistingue passare momenti piacevoli. Don Antò è famiglia, è un dolce in compagnia. Fondato da Ida e Moreno una coppia inseparabile da sempre attenti alle questioni sociali saranno proprio loro i veri protagonisti del banco del “Don Antò” insieme ai loro dipendenti.