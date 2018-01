Prosegue con grande successo l’attività di diffusione dello sport golfistico da parte dello “Zio Carlo Golf Club” di Isernia, al punto che ormai si può parlare di vero e proprio “boom” del golf in città: il numero dei tesserati, provenienti da tutta la regione, ma anche da Lazio e Campania, si è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno ed il lavoro dei soci e del direttivo, guidato dal presidente Giuseppe Mainella, sta producendo risultati entusiasmanti, come si è visto domenica scorsa, quando presso la sede del Circolo (in Località “Zio Carlo” – uscita Isernia Sud, proseguendo sulla vecchia strada per Colli al Volturno) si è tenuto l’”Esame delle Regole”.

Si tratta del primo, importante appuntamento, senza il quale è precluso agli appassionati l’accesso ai “green” ed ai “fairways” di un campo da golf. L’Esame delle Regole valuta la conoscenza delle norme tecniche e di etichetta del golf da parte dei candidati e quando gli esaminatori, il giudice federale Enrico de Gemini, coadiuvato dal giudice Lello de Gennaro sono giunti domenica mattina ad Isernia, si sono trovati davanti a ben 52 candidati (34 del Circolo di Isernia e 18 del Circolo Varvarusa di Filignano) di tutte le età, dai junior (under 16) ai senior (over 50): un numero decisamente inconsueto, anche per realtà golfistiche di ben più antica tradizione.

Dopo la mattinata di lezione in aula per un ripasso sulle regole fondamentali del gioco ed uno stage sul campo, si è tenuto l’esame, brillantemente superato da tutti i candidati. Un nuovo successo, dunque, per il golf molisano che, con le programmate attività extraregionali, assume importanti valenze anche per la promozione turistica regionale.