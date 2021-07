RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Sono stati completati i lavori di realizzazione della rotonda sulla strada provinciale 78 di Pescolanciano, innesto per Carovilli e Pietrabbondante. Ancora qualche dettaglio nell’arredo ma attraversandola è ben percepibile il senso di sicurezza, la funzionalità e la fluidità del traffico. Un’opera realizzata dalla Provincia di Isernia grazie al contributo finanziario di Rete Ferroviaria Italiana. Lavori seguiti direttamente dal responsabile dell’area tecnica della Provincia Lorenzo Di Iacovo, coadiuvato dal geom. Giuseppe Verdile. Un cambio di assetto viario che consente, inoltre, di abbassare la velocità di marcia lungo tutta la strada, interrompendo il lungo rettilineo divenuto, in troppe occasioni, teatro di incidenti, anche gravi, e manovre pericolose. A cantiere finito sono scomparsi anche i disagi per il traffico veicolare ordinario da e per l’Alto Molise patiti in questi mesi e ora la viabilità è regolarmente garantita lungo questa importante arteria stradale.