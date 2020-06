L’assessore alla viabilità del Comune di Isernia, Domenico Chiacchiari, rende noto che stanno per iniziare i lavori per la realizzazione di un marciapiede in corrispondenza della Caserma dei Carabinieri.

«Dopo gli interventi di ampliamento della sede stradale di Viale 3 Marzo 1970 all’altezza dello snodo di Ponte San Leonardo, effettuati per migliorare il collegamento viario con il quartiere di San Lazzaro – ha annunciato l’assessore Chiacchiari –, e dopo la costruzione d’una rotonda in corrispondenza della Lidl, realizzata anche per l’esigenza di regolare il flusso veicolare proveniente da Castel di Sangro, si è ravvisata la necessità di procedere con la messa in sicurezza del tratto pedonabile che rende possibile l’accesso alla Caserma dei Carabinieri, nella zona di incontro fra Viale dei Pentri e Viale 3 Marzo 1970. Pertanto – ha concluso Chiacchiari –, l’amministrazione comunale, sentito anche il Comando provinciale dell’Arma, ha deciso di far realizzare un marciapiede in corrispondenza della menzionata Caserma».

Il costo dell’opera è di circa 33.000 euro. L’ultimazione dei lavori è prevista per il prossimo mese di agosto.