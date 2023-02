Il Carnevale ? Chi lo festeggia in maschera, chi dando vita a cortei carnevaleschi, chi partecipando a feste mascherate e chi gustando pietanze tipiche della migliore tradizione popolare del periodo. Ed è proprio tale ultimo aspetto, ossia degustazioni tipiche, che sarà al centro della prossima giornata domenicale a Scapoli, ai piedi delle Mainarde, Comune già noto alle cronache nazionali ed estere per altro appuntamento dell’anno, in tale caso però in estate : ossia Il Festival/Mostra Mercato della Zampogna di fine luglio, che tanto attira appassionati e musicisti da tutta Europa. Domenica prossima però Scapoli e scapolesi non daranno fiato a pifferi e zampogne, bensì lavoreranno, impasteranno, amalgameranno ed accenderanno fuochi e fornelli per la Raviolata Scapolese 2023, appuntamento col gusto e coi prelibati ravioloni del posto che tornano dopo tre anni di assenza causa covid.

Quest’anno, paure e pericoli pandemici finalmente alle spalle, Pro Loco di Scapoli e massaie del posto si attiveranno per accogliere turisti, ospiti e visitatori e far mangiare loro i saporitissimi ravioloni locali (peso 100 gr. ciascuno e costo 10 euro a pietanza), confezionati col olio di gomito ma assolutamente saporiti tant’è gli arrivi di tanti per gustarli. Gl’ingredienti dei rinomati ravioloni scapolesi ? Cinquanta chili di farina, oltre mille uova, pancetta, salsiccia a volontà, bietole e patate per approntare 3mila ravioloni da parte di oltre 30 donne del posto. Se tali ravioloni avanzano a fine festa ? Assolutamente mai ed il trend, pensiamo, si ripeterà puntualmente quest’anno. A che ora le degustazioni? A partire dalle h 12.00 al centro dell’abitato tra festa, sorrisi e musica. A promuovere sarà la Pro Loco di Scapoli d’intesa col Comune, prodigatosi in passato per il riconoscimento al Raviolone Scapolese della DeCO, la Denominazione Comunale di Origine. A proposito …. buon appetito coi gustosissimi Ravioloni Scapolesi, da assaporare mentre le Mainarde assisteranno dall’alto !