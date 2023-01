Pervengono in redazione foto e segnalazioni inconfutabili dello stato di abbandono in cui da anni versano immobili privati in pieno centro abitato venafrano senza che s’intervenga a ripulire e porvi rimedio. Accade in via Anfiteatro, arteria che da Corso Campano e attraversando via Colonia Giulia porta al vicino Anfiteatro Romano, “Il Verlasce”, strada cioè ricadente in pieno centro. Ebbene lungo tale Via Anfiteatro insistono immobili privati da anni abbandonati e disabitati, col portone d’accesso solo appoggiato alla meglio e nel quale accedono animali di ogni tipo, ratti in primis ! Se ne lamentano, a ragione, gli abitanti della stessa strada che risiedono nei pressi, i quali ogni giorno devono fare i conti con ratti, sporcizia, rifiuti ed abbadono diffuso.

“Non è possibile continuare a vivere in condizioni simili –asseriscono i residenti di Via Anfiteatro, centro cittadino- tra animali, rifiuti, sporcizia ed abbandono pluriennale delle proprietà private. Le foto allegate sono ampiamente esemplificative di quanto si afferma. Chiediamo a privati interessati ed al nostro Comune d’intervenire a tutela dell’immagine della città e soprattutto della salute di tutti !”. Ci si adopererà ? Non resta che augurarselo !