di T.A.

“Combattere” l’afa estiva con la musica ? Si, è quanto in atto a Venafro, dove le iniziative nell’ambito specifico sono tante e diverse. Si è iniziato domenica sera alla Chiesa dell’Annunziata col partecipato ed applaudito live music concert “UNA VOCE PER LA PACE” con musicisti, cantanti ed interpreti di tutto rilievo che hanno deliziato il pubblico presente. Serata artistica di spessore con maestri, cantanti lirici e musicisti quanto mai validi, tant’è i consensi registrati. Si proseguirà il 9 ed 11 luglio prossimi in piazza Totò (alias piazza Castello) con l’ “ORCHESTRA SINFONICA DEL MOLISE E STOCHELO ROSENBERG SALVATORE RUSSO TRIO”, presentati dall’Associazione Culturale “Noi ci siamo”. Quindi il 14 dello stesso mese (h 21.00 in piazza Cattedrale) col “V° CONCERTO ALLA VERGINE”, serata lirica e musicale quale anteprima della tradizionale Festa della Madonna del Carmine dei successivi 15 e 16 luglio. Per tale “CONCERTO ALLA VERGINE” attese le esibizioni di pianista, fisarmonicista, soprani, baritono e tenore che omaggeranno Giacomo Puccini nel primo centenario della scomparsa con arie di opere liriche e classici napoletano ed internazionali. Il prosieguo il 21 e 23 luglio con serate artistiche di tutto rilievo, esattamente con l’opera lirica “LA VEDOVA ALLEGRA” presentata sulle acque del laghetto di rione Ciaraffella per iniziativa di Molise Cultura della Regione Molise.