In preda ad un raptus di follia, un cittadino pakistano, nella mattinata di oggi, giovedì 20 febbraio, ha seminato il panico nel capoluogo di regione aggredendo tre persone, tra cui un Carabiniere furori servizio intervenuto per soccorrere una donna. L’uomo, probabilmente sotto l’effetto di droghe, è stato fermato dalle forze dell’ordine e tratto in arresto. Una delle vittime, è stata trasportata in ospedale a causa di diverse ferite riportate nel corso dell’aggressione.