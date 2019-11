Presentato il Rapporto SVIMEZ 2019 sull’economia e la società del Mezzogiorno nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari alla Camera dei deputati.

Rapporto in sintesi

Il 2019 vede il Sud entrare in «recessione», con un Pil stimato in calo dello 0,2%, a fronte del +0,3% del Centro-Nord (+0,2% la media nazionale). E’ quanto emerge dal Rapporto Svimez, che segnala per il 2020 una debole ripresa: con il Mezzogiorno che crescerà non oltre lo 0,2% (a fronte dello 0,6% dell’Italia nel complesso). Aumenta il divario tra Centro-Nord e Sud, soprattutto per quanto riguarda l’occupazione. Un dato significativo che ha portato 2 milioni di giovani, dal 2000 a oggi, ad andare via. Puntare sull’economia green potrebbe portare grandi benefici al Sud. Nel rapporto si giudica utile il Reddito di cittadinanza, ma sostiene che la povertà non si combatte solo con un contributo monetario. Occorre ridefinire le politiche di welfare ed estendere a tutti in egual misura i diritti di cittadinanza. L’impatto del Reddito sul mercato del lavoro è nullo, in quanto la misura, invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro. Al Sud per recuperare il gap con il Centro-Nord servirebbero 3 milioni di posti di lavoro.