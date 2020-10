La parlamentare di Italia Viva, Giuseppina Occhionero, interviene in merito all’allarme che arriva dal Rapporto dell’Unep sullo stato di salute del Mar Mediterraneo.

“L’allarme che arriva dal Rapporto dell’Unep sullo stato di salute del Mar Mediterraneo è molto preoccupante e non può passare senza conseguenze: chiederò che la commissione Ambiente della Camera dedichi al più presto una sessione straordinaria con la convocazione degli esperti dell’agenzia dell’Onu autori del rapporto per valutare in che modo accelerare le misure da mettere in campo contro il deterioramento delle condizioni ambientali del Mare Nostrum.

Siamo vicini a danni irreversibili, visto che quest’area secondo il Rapporto starebbe subendo un surriscaldamento del 20% più veloce rispetto alla media globale, con il 15% dei morti dovuto a cause ambientali. Il Parlamento dia un maggiore impulso all’attività del nostro Governo”.