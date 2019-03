Due malviventi hanno fatto irruzione armati, la scorsa notte, in una sala slot della periferia sud di Termoli. Si sono fatti consegnare l’incasso dal titolare, un bottino di circa 15mila euro, e sono fuggiti. Uno dei rapinatori, secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbe colpito in testa il titolare della sala slot con il calcio della pistola, forse un’arma giocattolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso e medicato l’uomo che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sulla rapina indaga la Polizia di Termoli.