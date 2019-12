La rapina è avvenuta nella mattinata di oggi, venerdì 13 dicembre, poco dopo l’orario di apertura dell’ufficio postale di Portocannone. Il basso Molise torna, ancora una volta, nel mirino di bande di malviventi provenienti da fuori regione. Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori erano in tre ed avrebbero agito a volto coperto, minacciando i dipendenti per farsi consegnare il denaro. Una volta entrati in possesso del magro bottino, i banditi sono fuggiti a bordo di un’auto facendo perdere le loro tracce. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.