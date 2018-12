Rapina lampo a San Martino in Pensilis ieri sera dove due uomini con il volto coperto da una maschera di carnevale hanno fatto irruzione nel supermercato Tigre che si trova proprio in centro. All’ora di chiusura i due sono entrati e hanno minacciato i dipendenti con una pistola e portato via l’incasso, circa due mila euro. Poi sono fuggiti a bordi di un’auto. Sul caso indagano i Carabinieri.